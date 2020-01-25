Кожевников: легионеры «Трактора» прибавили, россиянам нужно брать с них пример

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру легионеров «Трактора» в нынешнем сезоне.
«Как оценю игру легионеров «Трактора»? Главное, чтобы они тащили. Именно это они и делают. Сейчас они прибавили. И результаты у команды стали совершенно другими — она начала выигрывать. Правда, не удалась нынешняя выездная серия. В целом же можно сказать, что эти люди нормально играют. Посмотрите, как выглядят те же Седлак, Гика. Ребята стараются. С их помощью «Трактор» теоретически ещё может побороться за плей-офф.
Да, сейчас отставание от восьмёрки на Востоке уже довольно большое. И надо понимать, что выше находятся команды, которые тоже не собираются сдаваться. Считаю, что многим российским россиянам из состава «Трактора» нужно обратить внимание именно на игру легионеров уральцев, брать с них пример», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 25 января 2020
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