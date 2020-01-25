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«Адмирал» прервал неудачную серию, одолев рижское «Динамо»

«Адмирал» прервал неудачную серию, одолев рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло «Адмиралу» из Владивостока со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало шестым подряд, клуб из Владивостока прервал неудачную серию из четырёх матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команда гостей открыла счёт на четвёртой минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Денис Вихарев. Следующей шайбы зрителям пришлось ждать почти 50 минут, когда отличился защитник латвийского клуба Марек Дялога. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии удачливее оказался «Адмирал», решающий бросок выполнил форвард Мартин Бакош.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Вихарев (Лалонд) – 03:41' (5x5)   1:1 Дялога (Мейя) – 53:10' (6x5)   1:2 Бакош – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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