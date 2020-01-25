«Адмирал» прервал неудачную серию, одолев рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло «Адмиралу» из Владивостока со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало шестым подряд, клуб из Владивостока прервал неудачную серию из четырёх матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда гостей открыла счёт на четвёртой минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Денис Вихарев. Следующей шайбы зрителям пришлось ждать почти 50 минут, когда отличился защитник латвийского клуба Марек Дялога. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии удачливее оказался «Адмирал», решающий бросок выполнил форвард Мартин Бакош.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.