«Адмирал» прервал неудачную серию, одолев рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло «Адмиралу» из Владивостока со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало шестым подряд, клуб из Владивостока прервал неудачную серию из четырёх матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Команда гостей открыла счёт на четвёртой минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Денис Вихарев. Следующей шайбы зрителям пришлось ждать почти 50 минут, когда отличился защитник латвийского клуба Марек Дялога. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии удачливее оказался «Адмирал», решающий бросок выполнил форвард Мартин Бакош.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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