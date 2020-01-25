Знарок: Гончаров должен вернуться к следующему матчу, как и Малыхин

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с челябинским «Трактором» (4:0).
«Неважный первый период в нашем исполнении, как и предыдущая игра против «Северстали». Но потом мы смогли собраться и действовать грамотно. Забили голы, когда было надо. Все — молодцы.
Когда ждать возвращения Максима Гончарова? Думаю, что на следующую игру он выйдет. Малыхин тоже в понедельник сыграет», — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака».
Первые полтора периода прошли без заброшенных шайб. Команда хозяев открыла счёт на 38-й минуте, удачный бросок на свой счёт записал форвард Анатолий Никонцев. На 44-й минуте «Спартак» упрочил преимущество, шайбу забросил форвард Робин Ганзл. На 50-й минуте защитник москвичей Патрик Херсли довёл разницу в счёте до трёх голов. Вскоре шайбу в актив записал форвард Александр Хохлачёв, тем самым установив окончательный счёт. Шат-аут удался голкиперу Никите Беспалову.
- 25 января 2020
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