Кравец: впереди стыковые матчи, если «Витязь» не отдаст все силы — ничего не получится
Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного матча с ярославским «Локомотивом» (2:5).
«Одинаковое количество очков, но это не очень нас встрепенуло. К сожалению, сегодня «Локомотив» хотел больше, особенно в первом периоде. Хорошо, что мы забили, это подняло настроение, и стали играть лучше. Вернулись в игру, но, грубая ошибка в своей обороне привела к третьему голу. В такие игры нужно чтобы все четыре звена играли на двести процентов, помогали, боролись, и естественно. Ситуация трудная, впереди все стыковые игры, и для того, чтобы попасть в плей-офф нужно побеждать. Если мы не будем отдавать все силы, душу, сердце для победы — ничего не получится», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
«Витязь» проиграл третий матч подряд, уступив «Локомотиву»
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