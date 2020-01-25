Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кравец: впереди стыковые матчи, если «Витязь» не отдаст все силы — ничего не получится

Кравец: впереди стыковые матчи, если «Витязь» не отдаст все силы — ничего не получится
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного матча с ярославским «Локомотивом» (2:5).

«Одинаковое количество очков, но это не очень нас встрепенуло. К сожалению, сегодня «Локомотив» хотел больше, особенно в первом периоде. Хорошо, что мы забили, это подняло настроение, и стали играть лучше. Вернулись в игру, но, грубая ошибка в своей обороне привела к третьему голу. В такие игры нужно чтобы все четыре звена играли на двести процентов, помогали, боролись, и естественно. Ситуация трудная, впереди все стыковые игры, и для того, чтобы попасть в плей-офф нужно побеждать. Если мы не будем отдавать все силы, душу, сердце для победы — ничего не получится», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Витязь» проиграл третий матч подряд, уступив «Локомотиву»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020