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Пелино: игрокам было приятно победить для своего тренера, который работал в «Витязе»

Пелино: игрокам было приятно победить для своего тренера, который работал в «Витязе»
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от гостевого матча с подольским «Витязем» (5:2).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Сегодняшний матч важен обеим командам с точки зрения расположения в турнирной таблице. Приятно, что удалось сегодня одержать победу. Сегодняшняя встреча была интересной для болельщиков. Удивительно, что «Витязь» смог вернуться в игру. Нашим игрокам сегодня было приятно выиграть, и победа — для Вячеслава Викторовича Уваева, который в прошлом году здесь работал. Хорошая победа для Ильи Коновалова, и это первая его победа в наступившем году», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Витязь» проиграл третий матч подряд, уступив «Локомотиву»
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