Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

25 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Салават Юлаев» победил «Барыс» на домашнем льду — 5:2.

«Автомобилист» прервал победную серию, уступив дома «Ак Барсу» (2:3).

«Спартак» выиграл четвёртый матч из последних пяти, обыграв «Трактор» — 4:0.

«Йокерит» отыгрался со счёта 0:3 и победил «Куньлунь» — 4:3.

Минское «Динамо» дома проиграло «Северстали» — 1:3.

«Витязь» проиграл третий матч подряд, уступив «Локомотиву» в Подольске — 2:5.

Рижское «Динамо» проиграло «Адмиралу» в серии буллитов — 1:2 Б.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в финале обыгравший «Авангард» со счётом 4-0.