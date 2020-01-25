Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
25 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Салават Юлаев» победил «Барыс» на домашнем льду — 5:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Кугрышев (Кадейкин) – 12:59' (5x5) 2:0 Хартикайнен (Умарк) – 18:33' (4x3) 2:1 Охтамаа (Диц, Виделль) – 32:23' (5x4) 3:1 Кадейкин (Лисовец, Кугрышев) – 41:56' (5x5) 3:2 Старченко (Виделль, Охтамаа) – 43:22' (5x4) 4:2 Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 49:29' (5x4) 5:2 Сошников (Умарк) – 56:44' (5x4)
«Автомобилист» прервал победную серию, уступив дома «Ак Барсу» (2:3).
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Хенкель (Глухов) – 01:41' (5x5) 1:1 Плэтт (Литовченко, Обидин) – 18:09' (5x5) 1:2 Галимов (Зарипов, Яруллин) – 21:28' (5x4) 1:3 Галимов (Фрэттин) – 26:35' (5x5) 2:3 Доус (Мэйсек, Холланд) – 33:38' (5x4)
«Спартак» выиграл четвёртый матч из последних пяти, обыграв «Трактор» — 4:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Никонцев (Рылов) – 37:37' (5x5) 2:0 Ганзл (Карсумс) – 43:13' (5x5) 3:0 Херсли (Рылов, Зубов) – 49:19' (5x3) 4:0 Хохлачёв (Херсли, Карсумс) – 50:34' (5x5)
«Йокерит» отыгрался со счёта 0:3 и победил «Куньлунь» — 4:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Шинкарук, Миллер) – 08:11' (5x5) 0:2 Миллер (Мёрфи) – 16:57' (5x4) 0:3 Бартли (Ип, Брюле) – 21:19' (5x5) 1:3 Йоэнсуу (Эронен, О'Нилл) – 24:21' (5x4) 2:3 Ниеми (Оксанен) – 43:23' (5x5) 3:3 Йоэнсуу (Лехтонен, Скленичка) – 54:59' (5x5) 4:3 Лехтонен (Контиола) – 58:22' (5x4)
Минское «Динамо» дома проиграло «Северстали» — 1:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Ерёменко (Граньяни, Спунер) – 18:00' (5x4) 1:1 Кинрейд (Кодола, Марковин) – 25:30' (5x5) 1:2 Провольнев (Сизов, Алексеев) – 35:53' (5x4) 1:3 Петунин (Хохлов, Марковин) – 51:15' (5x5)
«Витязь» проиграл третий матч подряд, уступив «Локомотиву» в Подольске — 2:5.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Да Коста (Алексеев) – 16:50' (5x3) 0:2 Ткачёв (Кудрявцев, Мисюль) – 18:43' (5x5) 1:2 Варфоломеев (Орлович-Грудков, Моисеев) – 31:20' (5x5) 2:2 Бывальцев (Лаюнен) – 40:18' (5x4) 2:3 Каюмов (Алексеев) – 42:10' (5x5) 2:4 Ландер (Ильенко) – 58:47' (en) 2:5 Ландер (Кудрявцев) – 59:53' (5x5)
Рижское «Динамо» проиграло «Адмиралу» в серии буллитов — 1:2 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Вихарев (Лалонд) – 03:41' (5x5) 1:1 Дялога (Мейя) – 53:10' (6x5) 1:2 Бакош – 65:00' (ПБ)
Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в финале обыгравший «Авангард» со счётом 4-0.
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