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Атлантический дивизион обыграл Столичный в полуфинале Матча звёзд НХЛ

Атлантический дивизион обыграл Столичный в полуфинале Матча звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Команда Атлантического дивизиона обыграла Столичный дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ, который проходит в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр». Встреча завершилась со счётом 9:5 (4:4, 5:1).

Главным героем встречи стал чешский нападающий Давид Пастрняк, набравший 4 (3+1) очка. Хет-трик оформил Энтони Дюклер. Ещё по голу забили Ши Уэбер, Джонатан Юбердо и Виктор Хедман.

За проигравших шайбы забросили Джон Карлсон, Нико Хишир, оформивший дубль, а также Ти Джей Оши и Сет Джонс.

Российский вратарь Андрей Василевский, представляющий Атлантический дивизион, появился на льду с начала 2-го периода и отразил 6 бросков из 7.

Соперник Атлантического дивизиона в финале Матча звёзд НХЛ определится во втором полуфинале между Центральным и Тихоокеанским дивизионом.

НХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
26 января 2020, воскресенье. 04:15 МСК
Атлантический дивизион
Окончен
9 : 5
Столичный дивизион
1:0 Пастрняк (Хедман) – 00:26' (3x3)   2:0 Уэбер (Бертуцци, Дюклер) – 00:49' (3x3)   2:1 Карлсон (Барзал, Оши) – 02:13' (3x3)   2:2 Хишир (Джонс, Конечны) – 03:38' (3x3)   2:3 Оши (Хишир, Джонс) – 05:29' (3x3)   2:4 Джонс (Конечны, Хишир) – 06:04' (3x3)   3:4 Дюклер (Бертуцци, Уэбер) – 06:20' (3x3)   4:4 Пастрняк (Хедман, Айкел) – 08:28' (3x3)   4:5 Хишир (Конечны) – 12:50' (3x3)   5:5 Юбердо (Ткачук) – 14:48' (3x3)   6:5 Хедман (Айкел, Пастрняк) – 15:47' (3x3)   7:5 Дюклер (Бертуцци) – 16:07' (3x3)   8:5 Пастрняк (Хедман, Айкел) – 19:05' (en)   9:5 Дюклер (Бертуцци) – 19:29' (en)
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