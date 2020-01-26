Атлантический дивизион обыграл Столичный в полуфинале Матча звёзд НХЛ

Команда Атлантического дивизиона обыграла Столичный дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ, который проходит в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр». Встреча завершилась со счётом 9:5 (4:4, 5:1).
Главным героем встречи стал чешский нападающий Давид Пастрняк, набравший 4 (3+1) очка. Хет-трик оформил Энтони Дюклер. Ещё по голу забили Ши Уэбер, Джонатан Юбердо и Виктор Хедман.
За проигравших шайбы забросили Джон Карлсон, Нико Хишир, оформивший дубль, а также Ти Джей Оши и Сет Джонс.
Российский вратарь Андрей Василевский, представляющий Атлантический дивизион, появился на льду с начала 2-го периода и отразил 6 бросков из 7.
Соперник Атлантического дивизиона в финале Матча звёзд НХЛ определится во втором полуфинале между Центральным и Тихоокеанским дивизионом.
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