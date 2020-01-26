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Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный и вышел в финал Матча звёзд НХЛ

Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный и вышел в финал Матча звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Во втором полуфинальном Матче звёзд НХЛ Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 10:5 в пользу Тихоокеанского дивизиона.

Игра прошла в формате два периода по 10 минут.

В составе победителей 4 гола забил Томаш Гертл. Хет-триком отметился Леон Драйзайтль. Дубль на свой счёт записать Мэттью Ткачук, и ещё одну шайбу забросил Куинн Хьюз.

В составе проигравшей команды отличились Марк Шайфли, Дэвид Перрон, Тайлер Сегин и дубль оформил Патрик Кейн.

В финале Тихоокеанский дивизион встретится с командой Атлантического дивизиона, которая в своём полуфинальном матче обыграла Столичный дивизион со счётом 9:5 (4:4, 5:1).

НХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
26 января 2020, воскресенье. 05:15 МСК
Центральный дивизион
Окончен
5 : 10
Тихоокеанский дивизион
0:1 Ткачук (Хьюз) – 02:12' (3x3)   0:2 Драйзайтль (Ткачук, Хьюз) – 02:59' (3x3)   0:3 Гертл (Копитар) – 04:42' (3x3)   1:3 Шайфли (Йози, Сегин) – 05:09' (3x3)   2:3 Перрон (Пьетранджело, О'Райлли) – 07:04' (3x3)   3:3 Кейн – 07:18' (3x3)   3:4 Хьюз (Ткачук) – 09:06' (3x3)   4:4 Сегин (Шайфли, Йози) – 09:39' (3x3)   4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Джордано) – 10:46' (3x3)   5:5 Кейн (Маккиннон) – 11:37' (3x3)   5:6 Ткачук (Хьюз, Петтерссон) – 12:42' (3x3)   5:7 Драйзайтль (Макдэвид) – 13:34' (3x3)   5:8 Гертл (Пасиоретти, Копитар) – 14:45' (3x3)   5:9 Гертл (Макдэвид, Драйзайтль) – 17:06' (3x3)   5:10 Гертл (Копитар, Пасиоретти) – 18:56' (3x3)
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