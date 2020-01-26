Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный и вышел в финал Матча звёзд НХЛ

Во втором полуфинальном Матче звёзд НХЛ Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 10:5 в пользу Тихоокеанского дивизиона.

Игра прошла в формате два периода по 10 минут.

В составе победителей 4 гола забил Томаш Гертл. Хет-триком отметился Леон Драйзайтль. Дубль на свой счёт записать Мэттью Ткачук, и ещё одну шайбу забросил Куинн Хьюз.

В составе проигравшей команды отличились Марк Шайфли, Дэвид Перрон, Тайлер Сегин и дубль оформил Патрик Кейн.

В финале Тихоокеанский дивизион встретится с командой Атлантического дивизиона, которая в своём полуфинальном матче обыграла Столичный дивизион со счётом 9:5 (4:4, 5:1).