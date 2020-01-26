Василевский второй раз за два дня сделал сейв вслепую. В финале Матча звёзд — на Макдэвиде

Тихоокеанский дивизион стал победителем Матча звёзд Национальной хоккейной лиги. В финальном матче команда обыграла Атлантический дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона.

Российский голкипер Андрей Василевский, который выступал за Атлантический дивизион, совершил семь сейвов, один из которых получился очень эффектным. Василевский второй раз за два дня сделал сейв вслепую, на этот раз сумев нейтрализовать выход «один в ноль» в исполнении Коннора Макдэвида.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Андрей отразил бросок при счёте 4:4, но это не помогло сборной Атлантического дивизиона. Следом Макдэвид вывел «один в ноль» Томаша Гертла, который и принёс победу команде Тихоокеанского дивизиона.