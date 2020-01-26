НХЛ признала Пастрняка самым ценным игроком Матча звёзд 2020 года

Тихоокеанский дивизион стал победителем Матча звёзд Национальной хоккейной лиги. В финальном матче команда обыграла Атлантический дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона.

Несмотря на поражение его команды, НХЛ признала нападающего Атлантического дивизиона Давида Пастрняка самым ценным игроком Матча звёзд лиги 2020 года. Форвард «Бостон Брюинз» набрал 6 (4+2) очков в двух матчах. На счету Давида хет-трик в полуфинале и ещё одна шайба в финале.

В полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счётом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счётом 9:5.