Риттих — о призовых за победу в Матче звёзд НХЛ: стоимость путешествия в Мексику покрыта
Голкипер «Калгари Флэймз» и сборной Тихоокеанского дивизиона Давид Риттих рассказал, куда направит средства, полученные за победу в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 гола.
«Собираюсь проставиться перед командой и поделиться с персоналом. Это точно. Ну и стоимость путешествия в Мексику покрыта», — приводит слова Риттиха журналист Люк Фокс.
В финальном матче команда обыграла Атлантический дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона. В полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счётом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счётом 9:5.
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Ещё вратарь «Тампы» вновь повторил свой сейв вслепую, теперь на Макдэвиде, но его Атлантический дивизион проиграл в финале.
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