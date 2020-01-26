Риттих — о призовых за победу в Матче звёзд НХЛ: стоимость путешествия в Мексику покрыта

Голкипер «Калгари Флэймз» и сборной Тихоокеанского дивизиона Давид Риттих рассказал, куда направит средства, полученные за победу в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 гола.

«Собираюсь проставиться перед командой и поделиться с персоналом. Это точно. Ну и стоимость путешествия в Мексику покрыта», — приводит слова Риттиха журналист Люк Фокс.

В финальном матче команда обыграла Атлантический дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона. В полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счётом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счётом 9:5.