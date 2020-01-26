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Драйзайтль — о своих словах про Ткачука: некоторые люди вырвали всё из контекста

Драйзайтль — о своих словах про Ткачука: некоторые люди вырвали всё из контекста
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий сборной Тихоокеанского дивизиона и «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль перед полуфиналом Матча звёзд НХЛ объяснил, почему не покинул Звёздный уик-энд, как обещал это сделать ранее в том случае, если ему придётся выходить на лёд в одной смене с форвардом «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуком.

«Ты должен отложить в сторону всё, что происходит в чемпионате. Матч звёзд – это веселье, мы здесь, чтобы хорошо провести время. Некоторые люди вырвали всё из контекста, я здесь, чтобы повеселиться. Не знаю, попытаюсь ли с ним поболтать. Может да, может нет», — сказал Драйзайтль.

На 19-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Калгари» форвард «нефтяников» Зак Кассиан во второй раз за матч попал под силовой приём форварда «огоньков» Ткачука. В результате нападающий «Ойлерз» набросился на соперника с кулаками. По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный штраф. Немецкий форвард после того матча сказал, что не будет играть с Ткачуком в одном звене на Матче звёзд.

Драйзайтль: покину площадку, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд
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