Драйзайтль — о своих словах про Ткачука: некоторые люди вырвали всё из контекста

Нападающий сборной Тихоокеанского дивизиона и «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль перед полуфиналом Матча звёзд НХЛ объяснил, почему не покинул Звёздный уик-энд, как обещал это сделать ранее в том случае, если ему придётся выходить на лёд в одной смене с форвардом «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуком.
«Ты должен отложить в сторону всё, что происходит в чемпионате. Матч звёзд – это веселье, мы здесь, чтобы хорошо провести время. Некоторые люди вырвали всё из контекста, я здесь, чтобы повеселиться. Не знаю, попытаюсь ли с ним поболтать. Может да, может нет», — сказал Драйзайтль.
На 19-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Калгари» форвард «нефтяников» Зак Кассиан во второй раз за матч попал под силовой приём форварда «огоньков» Ткачука. В результате нападающий «Ойлерз» набросился на соперника с кулаками. По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный штраф. Немецкий форвард после того матча сказал, что не будет играть с Ткачуком в одном звене на Матче звёзд.
- 26 января 2020
-
08:40
-
08:13
-
08:05
-
07:50
-
07:38
-
07:33
-
07:23
-
07:05
-
05:56
-
05:05
- 25 января 2020
-
23:45
-
23:11
-
22:37
-
22:30
-
22:02
-
21:45
-
21:16
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:27
-
19:24
-
19:14
-
19:02
-
18:41
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
17:51
-
17:46
-
17:22