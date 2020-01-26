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Гертл — об игре с Копитаром: семь лет ненавидим друг друга, а сегодня вместе тусовались

Гертл — об игре с Копитаром: семь лет ненавидим друг друга, а сегодня вместе тусовались
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл после победы в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги рассказал, как ему игралось за сборную Тихоокеанского дивизиона в одной команде с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитаром.

«Семь лет ненавидим друг друга, а сегодня вместе тусовались. В обычный день мы являемся большими соперниками по дивизиону, но сегодня было очень весело. Здесь собраны потрясающие ребята», — сказал Гертл в эфире клубного телевидения.

В финальном матче команда обыграла Атлантический дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона. В полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счётом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счётом 9:5.

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