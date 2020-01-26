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Шестёркин продлил личную победную серию в АХЛ до шести матчей

Шестёркин продлил личную победную серию в АХЛ до шести матчей
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулэ Пэк» обыграл «Лихай Вэлли Фантомс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Фантомс» забросили две шайбы в ворота Игоря Шестёркина к седьмой минуте матча, а в оставшееся время российский голкипер больше не пропустил. 24-летний голкипер отразил 28 бросков из 30 и продлил личную победную серию в АХЛ до шести матчей. Игорь выиграл четыре матча кряду перед вызовом в «Рейнджерс» и два матча после возвращения обратно.

АХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
Окончен
4 : 2
Лихай Вэлли Фантомс
Аллентаун
0:1 Willman (De Haas, Уиллкокс) – 05:39'   0:2 Кэри (О'Райлли, Каше) – 06:10'   1:2 Рэддиш (Ди Джузеппе, О'Реган) – 07:49'   2:2 Гропп (Макбрайд) – 10:58'   3:2 Гропп (Дмовски, Ньевес) – 49:01'   4:2 Ди Джузеппе (Джонс, О'Реган) – 59:52'

В нынешнем сезоне Шестёркин также провёл три матча в качестве основного голкипера «Рейнджерс», пропуская 2,68 шайбы за матч и отражая 92,9% бросков. Российский голкипер выиграл первые два матча, благодаря чему вошёл в историю «синерубашечников».

«Рейнджерс» вернули Шестёркина в АХЛ. Он мог сыграть в Матче звёзд АХЛ, но был заменён
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