Шестёркин продлил личную победную серию в АХЛ до шести матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулэ Пэк» обыграл «Лихай Вэлли Фантомс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Фантомс» забросили две шайбы в ворота Игоря Шестёркина к седьмой минуте матча, а в оставшееся время российский голкипер больше не пропустил. 24-летний голкипер отразил 28 бросков из 30 и продлил личную победную серию в АХЛ до шести матчей. Игорь выиграл четыре матча кряду перед вызовом в «Рейнджерс» и два матча после возвращения обратно.
В нынешнем сезоне Шестёркин также провёл три матча в качестве основного голкипера «Рейнджерс», пропуская 2,68 шайбы за матч и отражая 92,9% бросков. Российский голкипер выиграл первые два матча, благодаря чему вошёл в историю «синерубашечников».
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