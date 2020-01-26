Пасиоретти — о победе на Матче звёзд НХЛ: люди скажут, что нами движут деньги

Нападающий «Вегас Голден Найтс» и сборной Тихоокеанского дивизиона Макс Пасиоретти прокомментировал победу в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 гола.

«Люди скажут, что нами движут деньги, но гораздо большим стимулом была конкуренция. Это больше похоже на хвастовство — остаться последней командой на льду. Мы хорошо провели время, смеялись и кричали после матча, так что мы получили удовольствие», — цитирует Пасиоретти пресс-служба НХЛ.

Команда Тихоокеанского дивизиона получает приз в размере $ 1 млн в третий раз за пять сезонов, когда НХЛ проводит Матч звёзд лиги в формате «три матча три на три». Тихоокеанский дивизион праздновал успех в 2016 году в Нэшвилле, а также в 2018-м в Тампа-Бэй.