Гулявцев — о матчах «Амура» в Пекине: на трибунах в основном были «вратари»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился мнением об игре команды в 2020 году. «Тигры» не выиграли пока ни одного матча.

«Если судить не по результату, а по игре команды, ситуация не столь однозначная. Из девяти проигрышей три у нас по буллитам: в матчах с «Ак Барсом», «Авангардом» и «Сибирью» были в одном броске от победы. Все девять матчей, из которых шесть гостевых, по сути, в один гол, в каждом были хорошие отрезки, команда полностью выкладывалась. Это говорит о профессионализме. Впрочем, это лирика. Перед спаренными встречами с «Салаватом Юлаевым» у нас есть несколько дней на анализ и перегруппировку сил. Видим моменты, в которых обязаны добавить.

Связаны ли травмы игроков с матчами в Пекине? Если говорить о вирусе в Китае, то в Пекине, где мы играли, его нет. Хотя заметили, что на трибунах арены были в основном «вратари» — люди в масках.

А лазарет у нас не пустовал и до матчей с «Куньлунем». Капитан команды Максим Кондратьев ещё месяц не будет тренироваться, заменивший его Томаш Зогорна уже прилетел в Хабаровск после аппендицита. Зогорна-старший хочет побыстрее вернуться в строй и помочь команде, но тут нужно быть очень осторожным: такая операция — не шутка. Пока сомневаюсь, что на «Салават» или на ЦСКА он сможет выйти, посмотрим на ближайшие тренировки.

Похожая ситуация у голкипера Марека Лангхамера — он ещё не готов. Есть проблемы и у других хоккеистов. Тот же Гинек Зогорна сначала слетал в Москву на Евротур, затем туда же на Матч звёзд, и в этом месяце у него и с «Амуром» было два турне. Понятно, что в такой ситуации Зогорна-средний, мягко говоря, не в оптимальных кондициях», — цитирует Гулявцева Russia-Hockey.