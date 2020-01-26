Б. Ткачук — о потере: меня плечом оттеснили от шайбы. Сразу понял, что это был брат

Нападающий «Оттавы Сенаторз» и сборной Атлантического дивизиона Брэди Ткачук прокомментировал потерю шайбы, которая обернулась голом в финале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 года с командой Тихоокеанского дивизиона (4:5).

Ткачук-младший потерял шайбу в борьбе с форвардом Тихоокеанского дивизиона Мэттью Ткачуком. Мэттью отобрал шайбу у брата и выполнил пас вперёд, после которого шведский нападающий Элиас Петтерссон забросил свою первую в матче шайбу.

«Он плечом оттеснил меня от шайбы, чего я не мог ожидать, поэтому сразу понял, что это он. Это действительно застало меня врасплох», — цитирует Брэди Ткачука пресс-служба НХЛ.

В полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счётом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счётом 9:5.