Б. Ткачук — о потере: меня плечом оттеснили от шайбы. Сразу понял, что это был брат

Нападающий «Оттавы Сенаторз» и сборной Атлантического дивизиона Брэди Ткачук прокомментировал потерю шайбы, которая обернулась голом в финале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 года с командой Тихоокеанского дивизиона (4:5).
Ткачук-младший потерял шайбу в борьбе с форвардом Тихоокеанского дивизиона Мэттью Ткачуком. Мэттью отобрал шайбу у брата и выполнил пас вперёд, после которого шведский нападающий Элиас Петтерссон забросил свою первую в матче шайбу.
«Он плечом оттеснил меня от шайбы, чего я не мог ожидать, поэтому сразу понял, что это он. Это действительно застало меня врасплох», — цитирует Брэди Ткачука пресс-служба НХЛ.
В полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счётом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счётом 9:5.
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