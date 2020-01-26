Василевский — о Матче звёзд НХЛ: разве за деньгами или машиной сюда приезжаешь?!

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от выступления в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. Россиянин выступал за Аталантический дивизион, который уступил Тихоокеанскому дивизиону в финале со счётом 4:5.



«Ничего, у нас как раз в понедельник игра, мне нужно было потренироваться. А вообще, хоть я и вратарь, но совершенно не против, когда забивается побольше голов. Фанатам это по душе. Как говорится, ничего нам, всё им.



В этом плане «три на три» более привлекателен для болельщиков, чем «пять на пять» или даже «четыре на четыре».



Ну разве за деньгами или машиной сюда приезжаешь?! Конечно, нет. Приезжаешь за впечатлениями, воспоминаниями. Я отлично провёл время, и это главное.



Поверьте, атмосфера такого праздника надолго остается в памяти. Сюда приехали болельщики со всего мира, чувствовалось, что им интересно, хотелось их порадовать. Думаю, это получилось», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Василевский второй раз за два дня сделал сейв вслепую. В финале Матча звёзд — на Макдэвиде