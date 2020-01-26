Порядин — о шансах «Нефтехимика» на плей-офф: нужно найти ниточку, за которую надо дёрнуть

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Порядин оценил вероятность попадания команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



«Шансы есть, и это главное. Просто нужно найти ниточку, за которую надо дёрнуть, чтобы вернуться на ту дорожку, благодаря которой выиграли 10 матчей подряд. Думаю, поборемся ещё. А как дальше пойдёт, покажет игра.



Почему не удалось удержаться в зоне плей-офф после победной серии? Трудный вопрос. Много факторов сказалось. Возможно, 10 побед подряд — психологически непростая цифра для команды, которая раньше столько не выигрывала. Хотя об этом не говоришь, но всё равно это как-то давит. Вот упустили ту игру, благодаря которой побеждали. Это плохо, так что надо её находить. Раз возможно побеждать на протяжении 10 матчей, то можно сделать это и 20 раз. Главное, играть в тот хоккей, которого требуют тренеры. Хоккей, который приносит результат», — цитируют Порядина «Известия».