Коварж избежал сотрясения мозга и может вернуться на лёд после 27 января
Директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков рассказал об итогах медицинского обследования голкипера Якуба Коваржа.
«Слава богу, подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось в результате проведенной компьютерной томографии. Поэтому сроки восстановления не такие долгосрочные. Вряд ли он сыграет с «Барысом» (27 января. — Прим. «Чемпионата»), но в дальнейшем вполне можно на него рассчитывать, мы на это надеемся», — цитирует Рябкова «Р-Спорт».
Напомним, вратаря травмировал партнёр по команде Денис Бодров. Вратарь вертел головой на пятачке, когда в него на большой скорости врезался Бодров, преследующий форварда соперников. Коварж не ожидал удара и получил повреждение, голкипера увели в раздевалку.
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