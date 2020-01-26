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Сошников: не обращаю внимание на свои голы. Главное, чтобы команда выигрывала

Сошников: не обращаю внимание на свои голы. Главное, чтобы команда выигрывала
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал победу команды в матче Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (5:2).

Откуда у «Барыса» так много удалений? Из-за нашей активности. Мы шли на ворота, давили. Мой гол? Я не обращаю внимание на голы, для меня главное, чтобы команда выигрывала», — цитирует Сошникова «Горобзор.Ру».

Напомним, 26-летний форвард отметился голом за пять минут до завершения встречи с «Барысом». На тот момент счёт в матче был уже 4:2 в пользу его команды.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. В57 матчах подопечные Николая Цулыгина набрали 51 очко.

Следующий матч команда проведёт уже сегодня, 26 января. «Салават» сыграет в гостях у «Авангарда».

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