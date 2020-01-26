Ларионов — о тренере «Авангарда», бившем детей: таких нужно надолго отлучать от спорта

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал инцидент, который произошёл в филиале академии хоккейного клуба в Балашихе.

В Интернете появилось видео, где тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жёсткие методы воспитания подопечных. Николаев на тренировке бил юных игроков 2010 года рождения клюшкой по голове по шлему. К тому же специалист хватал детей и бросал на лёд, что тоже зафиксировано на видео.



«Считаю, это безобразие. Мы не можем иметь насилие в детском хоккее. Люди, которые так поступают, должны быть в хоккее очень далеко от воспитания детей. Да, вокруг этой ситуации поднялась волна резонанса. Кто бы это ни был… Когда дело касается детей, такого быть не должно.



Если хотим воспитывать правильных хоккеистов и граждан, таких тренеров нужно отлучать от спорта на долгое время. Я не знаю, кто они. Но можно разобрать по видео. Им не место в хоккее. Они воспитывают детей в страхе. В нашей стране этого не нужно», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».