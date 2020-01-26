Ларионов: выступление сборной на МЧМ-2019 породило хоккейный бум в России
Тренер молодёжной сборной России трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что успешное выступлений молодёжной сборной России на чемпионате мира побудило детей активно заниматься хоккеем.
«Наблюдаю ли бум в нашем хоккее после молодёжного чемпионата мира? Думаю, да. Этим всё подкреплено. Успешные выступления сборной России позволяют привлекать больше молодёжи в игру. Наверняка мальчишки смотрят такие турниры. И у них есть мечта и желание тоже выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».
Напомним, подопечные Валерия Брагина завоевали серебряную медаль молодёжного чемпионата мира в Чехии. В финальном матче сборная России со счётом 3:4 проиграла команде Канады.
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