Ларионов: выступление сборной на МЧМ-2019 породило хоккейный бум в России

Тренер молодёжной сборной России трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что успешное выступлений молодёжной сборной России на чемпионате мира побудило детей активно заниматься хоккеем.



«Наблюдаю ли бум в нашем хоккее после молодёжного чемпионата мира? Думаю, да. Этим всё подкреплено. Успешные выступления сборной России позволяют привлекать больше молодёжи в игру. Наверняка мальчишки смотрят такие турниры. И у них есть мечта и желание тоже выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».



Напомним, подопечные Валерия Брагина завоевали серебряную медаль молодёжного чемпионата мира в Чехии. В финальном матче сборная России со счётом 3:4 проиграла команде Канады.