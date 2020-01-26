Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ларионов: выступление сборной на МЧМ-2019 породило хоккейный бум в России

Ларионов: выступление сборной на МЧМ-2019 породило хоккейный бум в России
Хоккей 0

Тренер молодёжной сборной России трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что успешное выступлений молодёжной сборной России на чемпионате мира побудило детей активно заниматься хоккеем.

«Наблюдаю ли бум в нашем хоккее после молодёжного чемпионата мира? Думаю, да. Этим всё подкреплено. Успешные выступления сборной России позволяют привлекать больше молодёжи в игру. Наверняка мальчишки смотрят такие турниры. И у них есть мечта и желание тоже выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

Напомним, подопечные Валерия Брагина завоевали серебряную медаль молодёжного чемпионата мира в Чехии. В финальном матче сборная России со счётом 3:4 проиграла команде Канады.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020