«Сочи» отправил форварда Рахимуллина в «Тамбов»
Нападающий ХК «Сочи» Дамир Рахимуллин в ближайшее время присоединится к партнёрскому клубу южан, выступающему в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), — ХК «Тамбов». Об этом сообщается на официальном сайте «Сочи».
В этом сезоне Дамир Рахимуллин успел сыграть за «Тамбов» в трёх матчах, и на его счету одна заброшенная шайба. Хоккеист проводил на льду почти 13 минут игрового времени.
На данный момент тамбовчане продолжают вести борьбу за место в восьмёрке в своей конференции. В предстоящих матчах «волки» примут «Звезду» (27.01) и «Горняк» (29.01), а затем дважды встретятся с «Ростовом» ( 02.02 и 05.02).
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