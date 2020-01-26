Захарчук, перешедший в «Пардубице» после ДТП, попал в состав команды в первом же матче

Защитник Степан Захарчук, подписавший контракт с чешским клубом «Пардубице», дебютирует в чемпионате Чехии. Захарчук был включён в состав команды на матч чемпионата Чехии с клубом «Млада-Болеслав». Захарчук сыграет во втором звене в паре с Яном Коларжем, который долгое время выступал за «Амур».
Ранее нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком, причиной стало ДТП с участием игрока. Как сообщалось, хоккеист устроил аварию и скрылся, опасаясь появления полиции.
19 января в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув автомобиль, скрылся с места аварии. Происшествие попало в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
- 26 января 2020
-
17:33
-
17:16
-
17:03
-
16:35
-
16:18
-
16:13
-
15:31
-
15:05
-
14:35
-
14:13
-
13:34
-
13:22
-
12:58
-
12:45
-
11:49
-
11:25
-
11:00
-
10:35
-
10:08
-
09:35
-
09:20
-
09:02
-
08:40
-
08:13
-
08:05
-
07:50
-
07:38
-
07:33
-
07:23
-
07:05
-
05:56
-
05:05
- 25 января 2020
-
23:45
-
23:11
-
22:37