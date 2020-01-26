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Захарчук, перешедший в «Пардубице» после ДТП, попал в состав команды в первом же матче

Захарчук, перешедший в «Пардубице» после ДТП, попал в состав команды в первом же матче
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Степан Захарчук, подписавший контракт с чешским клубом «Пардубице», дебютирует в чемпионате Чехии. Захарчук был включён в состав команды на матч чемпионата Чехии с клубом «Млада-Болеслав». Захарчук сыграет во втором звене в паре с Яном Коларжем, который долгое время выступал за «Амур».

Ранее нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком, причиной стало ДТП с участием игрока. Как сообщалось, хоккеист устроил аварию и скрылся, опасаясь появления полиции.

19 января в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув автомобиль, скрылся с места аварии. Происшествие попало в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Покинувший «Нефтехимик» после инцидента с ДТП Захарчук перешёл в «Пардубице»
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