Жолобов дебютирует в чешской Экстралиге в составе «Литвинова»

Российский форвард Юрий Жолобов дебютирует в чешской Экстралиге. 21-летний воспитанник омского хоккея попал в состав на матч «Литвинова» с «Кометой Брно». Матч проходит в Брно, начало — в 17:00 мск.

Одноклубником Жолобова в «Литвинове» является нападающий Аким Алиу. Недавно Алиу стал героем расистского скандала в Национальной хоккейной лиге. Форвард обвинил главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских оскорблениях, которые тот допустил десять лет назад. После недолгого разбирательства тренер был уволен, несмотря на принесённые извинения. В настоящее время Питерс остаётся без работы.

Жолобов раньше выступал в МХЛ и ВХЛ. Также российский форвард поиграл в низших лигах чемпионата Чехии.