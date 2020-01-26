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Ержабека дисквалифицировали на пять матчей за умышленный толчок судьи

Ержабека дисквалифицировали на пять матчей за умышленный толчок судьи
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Витязь» — «Локомотив» (2:5). Во втором периоде защитник «Витязя» Якуб Ержабек был удалён за контакт с арбитром. Подкатываясь к скамейке запасных, он сбил судью с ног. В итоге защитника удалили до конца игры.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Ержабека на пять матчей.

«В соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры (5 + 20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Общий срок дисквалификации Ержабека составит пять матчей», — говорится в сообщении КХЛ.

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