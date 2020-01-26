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Подколзин набрал очки в третьем матче подряд

Подколзин набрал очки в третьем матче подряд
Хоккей / КХЛ 0

Форвард СКА Василий Подколзин набрал очки в третьем матче Континентальной хоккейной лиги подряд. В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» он ассистировал Ивану Морозову. В итоге 19-летний Морозов открыл счёт в матче.

Видео можно посмотреть на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Подколзин ранее набирал очки в матчах с ЦСКА и «Барысом». Нападающий забросил по шайбе в ворота ЦСКА и «Барыса».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Торпедо».

Примечательно, что Подколзин начал набирать очки после поездки на молодёжный чемпионат мира в Чехию. Там в составе сборной России он выиграл серебряные медали, уступив в финале сборной Канады (3:4). До поездки на чемпионат мира у Подколзина набранных очков не было.

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