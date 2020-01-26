ЦСКА выиграл Кубок легенд, победив в финале «Спартак»

В Лужках завершился розыгрыш Кубка легенд по хоккею. Победу в турнире ветеранов одержал ЦСКА, победивший в финале «Спартак» со счётом 7:5. Для ЦСКА эта победа стала пятой в истории проведения турнира.
В составе победителей в финале дубль оформил Сергей Фёдоров. Ещё по шайбе забросили Андрей Коваленко, Алексей Кондаранцев, Владимир Потанин, Павел Буре и Валерий Каменский. У проигравших голами отметились Сергей Жебровский, Сергей Шепелев, Игорь Мишуков, Андрей Виноградов и Александр Мостовой.
Арбитром финального матча был президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он же участвовал в церемонии награждения победителей.
Инициатором и организатором Кубка легенд впервые выступила Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».
Кубок легенд проходил в шестой раз. Помимо «армейцев» турнир выигрывал только «Спартак», это произошло в 2018 году.
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