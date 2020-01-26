Потанин: пока у ветеранов есть желание делиться энергией, Кубок легенд не умрёт

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ), президент компании «Норникель» Владимир Потанин подвёл итог очередного розыгрыша Кубка легенд. В финале хоккейного турнира ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 7:5.
«Для настоящих спортсменов, а в особенности для таких, которые стоят рядом со мной (Павел Буре и Алексей Касатонов. – Прим. «Чемпионата»), победа в любом матче – это очень важно. Мы все ждали этого турнира для того, чтобы вернуть кубок. Что и состоялось. Спортивный результат в нашей раздевалке сейчас превалирует. Но что хочу сказать важного. До тех пор, пока у наших ветеранов есть желание делиться энергией со зрителями, этот турнир не умрёт.
Наша компания занимается большим количеством спортивных проектов. Я хотел бы подчеркнуть, что впервые Кубок легенд проходил под эгидой НХЛ. Это достаточно символично, потому что такого рода турнира направлены на популяризацию нашего хоккея, чтобы больше людей играло в хоккей. Ночная лига почти 10 лет инициирована нашим президентом. И это очень важный вклад в укрепление здорового образа жизни и повышение интереса к нашим победам. Это объединяющая тема, близкая нашей компании», – передаёт слова Потанина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 января 2020
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