«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Нефтехимик». Матч, проходивший в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена», завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Уже через минуту после начала встречи Мэтт Уайт вывел хоккеистов из Нижнекамска вперёд. Но вскоре хозяева сравняли счёт, отличился Алекси Халме. Ещё в первом периоде соперники снова обменялись заброшенными шайбами. Петри Контиола забросил вторую шайбу «Йокерита», а у «Нефтехимика» результативный бросок нанёс Якоб Берглунд.

В начале второго периода Никлас Йенсен забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». В итоге она стала победной.

«Йокерит» одержал третью победу подряд в КХЛ. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.