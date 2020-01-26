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«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»

«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Нефтехимик». Матч, проходивший в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена», завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Уже через минуту после начала встречи Мэтт Уайт вывел хоккеистов из Нижнекамска вперёд. Но вскоре хозяева сравняли счёт, отличился Алекси Халме. Ещё в первом периоде соперники снова обменялись заброшенными шайбами. Петри Контиола забросил вторую шайбу «Йокерита», а у «Нефтехимика» результативный бросок нанёс Якоб Берглунд.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Уайт (Митчелл, Порядин) – 01:13' (5x5)   1:1 Халме (Лехтонен, Пильстрём) – 05:00' (5x5)   2:1 Контиола (Хаапала) – 12:28' (5x5)   2:2 Берглунд – 15:40' (5x5)   3:2 Йенсен (Хаапала, Контиола) – 25:43' (5x5)

В начале второго периода Никлас Йенсен забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». В итоге она стала победной.

«Йокерит» одержал третью победу подряд в КХЛ. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.

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