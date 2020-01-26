Передача Подколзина помогла СКА обыграть «Торпедо»

СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Торпедо». Встреча, проходившая на стадионе «Ледовый дворец», завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 8-й минуте питерцев вперёд вывел Иван Морозов. Ему в этом эпизоде ассистировал Василий Подколзин, который набрал очки в третьем матче подряд. Во втором периоде Андрей Кузьменко удвоил преимущество хозяев, а Наиль Якупов забросил третью шайбу. Ещё до перерыва Антон Шенфельд сократил отставание гостей в счёте, но перед самой сиреной Игорь Ожиганов снова увеличил разрыв.

В третьем периоде Андрей Белевич возродил интригу, а Денис Баранцев на последней минуте и вовсе сократил отставание до минимума. Но перевести матч в овертайм «Торпедо» не удалось.

СКА одержал вторую победу подряд, питерцы выиграли четыре матча из последних пяти. «Торпедо» потерпело второе поражение после серии из трёх побед.