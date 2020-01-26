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Передача Подколзина помогла СКА обыграть «Торпедо»

Передача Подколзина помогла СКА обыграть «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Торпедо». Встреча, проходившая на стадионе «Ледовый дворец», завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 8-й минуте питерцев вперёд вывел Иван Морозов. Ему в этом эпизоде ассистировал Василий Подколзин, который набрал очки в третьем матче подряд. Во втором периоде Андрей Кузьменко удвоил преимущество хозяев, а Наиль Якупов забросил третью шайбу. Ещё до перерыва Антон Шенфельд сократил отставание гостей в счёте, но перед самой сиреной Игорь Ожиганов снова увеличил разрыв.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Морозов (Подколзин) – 08:14' (5x5)   2:0 Кузьменко (Морозов, Марченко) – 26:15' (5x4)   3:0 Якупов (Лехтеря) – 38:56' (5x5)   3:1 Шенфельд (Дженовей, Ратти) – 39:46' (5x5)   4:1 Ожиганов (Кузьменко) – 39:56' (5x5)   4:2 Белевич (Ильин) – 53:14' (5x5)   4:3 Баранцев (Шор, Дженовей) – 58:57' (6x3)

В третьем периоде Андрей Белевич возродил интригу, а Денис Баранцев на последней минуте и вовсе сократил отставание до минимума. Но перевести матч в овертайм «Торпедо» не удалось.

СКА одержал вторую победу подряд, питерцы выиграли четыре матча из последних пяти. «Торпедо» потерпело второе поражение после серии из трёх побед.

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