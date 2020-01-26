«Авангард» одержал седьмую победу подряд, разгромив «Металлург»

В Балашихе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал «Металлург» и одержал победу со счётом 6:1.

В первом периоде Артём Манукян и Сергей Шумаков забросили по шайбе в ворота «Металлурга». Во второй двадцатиминутке Семён Кошелев забросил третью шайбу, после чего Егор Яковлев сократил отставание в счёте. Однако уже через несколько минут Андрей Стась вновь поразил ворота «Металлурга». Для Стася эта шайба стала первой в сезоне.

После четвёртой пропущенной шайбы «Магнитка» заменила вратаря. Василий Кошечкин уступил место в воротах гостей Василию Демченко. Впрочем, Демченко уже через две минуты тоже пропустил, на этот раз отличился Свен Андригетто. Итоговый счёт установил Тейлор Бек, забросивший шестую шайбу хозяев в третьем периоде.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Авангард» — «Металлург».

«Авангард» одержал седьмую победу подряд. Для «Металлург» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.