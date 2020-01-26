Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, разгромив «Металлург»

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, разгромив «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

В Балашихе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал «Металлург» и одержал победу со счётом 6:1.

В первом периоде Артём Манукян и Сергей Шумаков забросили по шайбе в ворота «Металлурга». Во второй двадцатиминутке Семён Кошелев забросил третью шайбу, после чего Егор Яковлев сократил отставание в счёте. Однако уже через несколько минут Андрей Стась вновь поразил ворота «Металлурга». Для Стася эта шайба стала первой в сезоне.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Манукян (Зернов) – 02:36' (5x5)   2:0 Шумаков (Кошелев, Семёнов) – 07:16' (5x5)   3:0 Кошелев (Шумаков, Семёнов) – 28:16' (5x5)   3:1 Яковлев (Антипин, Расмуссен) – 29:17' (5x4)   4:1 Стась (Дедунов) – 33:01' (4x5)   5:1 Андригетто – 35:20' (5x5)   6:1 Бек (Войнов) – 46:17' (5x4)

После четвёртой пропущенной шайбы «Магнитка» заменила вратаря. Василий Кошечкин уступил место в воротах гостей Василию Демченко. Впрочем, Демченко уже через две минуты тоже пропустил, на этот раз отличился Свен Андригетто. Итоговый счёт установил Тейлор Бек, забросивший шестую шайбу хозяев в третьем периоде.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Авангард» — «Металлург».

«Авангард» одержал седьмую победу подряд. Для «Металлург» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020