Заварухин: у «Сибири» не было лидеров, которые вели бы за собой команду в матче с ЦСКА
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с ЦСКА. Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
«Нас наказали за те ошибки, которые нельзя допускать в игре с мастеровитой командой. Упустили голы, особенно в концовке первого периода. Два гола пропустили с пятака — недоработали. И, конечно, с нулём голов не выиграть матч.
ЦСКА здорово оборонялся «4 на 5». А мы довольно мало бросали по воротам – не было угрозы. Сегодня не было лидеров, которые вели бы за собой команду", — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
ЦСКА одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.
ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд
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