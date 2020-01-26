Заварухин: у «Сибири» не было лидеров, которые вели бы за собой команду в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с ЦСКА. Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Нас наказали за те ошибки, которые нельзя допускать в игре с мастеровитой командой. Упустили голы, особенно в концовке первого периода. Два гола пропустили с пятака — недоработали. И, конечно, с нулём голов не выиграть матч.

ЦСКА здорово оборонялся «4 на 5». А мы довольно мало бросали по воротам – не было угрозы. Сегодня не было лидеров, которые вели бы за собой команду", — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.