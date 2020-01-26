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Хартли: гол Стася – ключевой момент, потому что «Авангард» играл в меньшинстве

Хартли: гол Стася – ключевой момент, потому что «Авангард» играл в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата «КХЛ» с «Металлургом». Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 6:1.

«Сегодняшний матч можно назвать одним из лучших в плане командной работы всех игроков. Все 60 минут мы здорово действовали, отлично сыграли в меньшинстве, Стась забросил важную шайбу. В большинстве тоже хорошо действовали, при игре «5 на 5» быстро перемещались, не давали сопернику свободного места. Матч был близок к идеальному.

Конечно, Стась обрадовался своему голу, но помимо этого он выполняет огромное количество работы. Андрей – важная часть нашей команды. Его уважают в раздевалке, он отличный ветеран и человек. Он трудолюбив и работоспособен. Более того, его гол – ключевой момент, потому что «Авангард» играл в меньшинстве», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, разгромив «Металлург»
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