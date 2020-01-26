Очаровательная Лопырёва в свитере «Авангарда» и разгром «Металлурга». Яркие фото с матча

26 января в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» одержал разгромную победу над «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В первом периоде Артём Манукян и Сергей Шумаков забросили по шайбе в ворота «Металлурга». Во второй двадцатиминутке Семён Кошелев забросил третью шайбу, после чего Егор Яковлев сократил отставание в счёте. Однако уже через несколько минут Андрей Стась вновь поразил ворота «Металлурга». Для Стася эта шайба стала первой в сезоне. «Металлург» заменил вратаря, но уже через две минуты вновь пропустил, на этот раз отличился Свен Андригетто. Итоговый счёт установил Тейлор Бек.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, это позволило омской команде оформить путёвку в плей-офф чемпионата. Для «Металлурга» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата Александра Сафонова.