И. Воробьёв: проиграли в движении, в третьем периоде просил «Металлург» не сдаваться
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» в гостях уступил «Авангарду» со счётом 1:6.
«Мы проиграли в движении, в борьбе. Хоккей – это игра личных единоборств. Если проигрываешь единоборства, то проигрываешь игру. В третьем периоде просили команду не сдаваться, играть. Хотели забить быстрый гол, тогда, может быть, что-то поменялось бы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Авангард» одержал седьмую победу подряд. Для «Металлург» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.
«Авангард» одержал седьмую победу подряд, разгромив «Металлург»
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