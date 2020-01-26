И. Воробьёв: проиграли в движении, в третьем периоде просил «Металлург» не сдаваться

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» в гостях уступил «Авангарду» со счётом 1:6.

«Мы проиграли в движении, в борьбе. Хоккей – это игра личных единоборств. Если проигрываешь единоборства, то проигрываешь игру. В третьем периоде просили команду не сдаваться, играть. Хотели забить быстрый гол, тогда, может быть, что-то поменялось бы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд. Для «Металлург» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.