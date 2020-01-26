Григоренко: приятно, что забил в первом же матче, вернувшись после травмы

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей.
«В последнее время мы стараемся построже сыграть в первых периодах. Играем по счёту. Сорокин сегодня здорово сыграл. И мы довели игру до победного. Здорово, что мы выиграли. Сегодня была атмосфера праздника.
Приятно, что забил в первом же матче, вернувшись после травмы. Партнёры помогли. Неплохо сегодня сыграли. Старались, помогали друг другу.
Всегда приятно играть в ЛДС ЦСКА, не так давно мы оттуда уехали. Тем более я, можно сказать, вырос на этом стадионе", — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
ЦСКА одержал уже пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.
- 26 января 2020
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