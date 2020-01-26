Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Григоренко: приятно, что забил в первом же матче, вернувшись после травмы

Григоренко: приятно, что забил в первом же матче, вернувшись после травмы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей.

«В последнее время мы стараемся построже сыграть в первых периодах. Играем по счёту. Сорокин сегодня здорово сыграл. И мы довели игру до победного. Здорово, что мы выиграли. Сегодня была атмосфера праздника.

Приятно, что забил в первом же матче, вернувшись после травмы. Партнёры помогли. Неплохо сегодня сыграли. Старались, помогали друг другу.

Всегда приятно играть в ЛДС ЦСКА, не так давно мы оттуда уехали. Тем более я, можно сказать, вырос на этом стадионе", — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА одержал уже пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.

ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020