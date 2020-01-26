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Буцаев: могли изменить ход матча с «Йокеритом», но удача была не на нашей стороне

Буцаев: могли изменить ход матча с «Йокеритом», но удача была не на нашей стороне
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Финский клуб, принимавший соперника в Хельсинки, одержал победу со счётом 3:2.

«Прежде всего поздравляю соперника с победой. По игре скажу, что первые два гола в наши ворота были простыми и нелогичными. Да, мы смогли сравнять счёт, но во втором периоде снова не разобрались, казалось бы, в простой ситуации и пропустили гол. В третьем периоде могли изменить ход матча, но удача была не на нашей стороне», — цитирует Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».

Йокерит одержал третью победу подряд в КХЛ. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.

«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
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