ЦСКА — чемпион, эмоции Буре и Фазель на награждении. Лучшие фото с Кубка легенд
26 января в Лужках завершился розыгрыш Кубка легенд по хоккею. Победу в турнире ветеранов одержал ЦСКА, победивший в финале «Спартак» со счётом 7:5. Для ЦСКА эта победа стала пятой в истории проведения турнира.
Инициатором и организатором Кубка легенд впервые выступила Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».
Кубок легенд проходил в шестой раз. Помимо «армейцев» турнир выигрывал только «Спартак», это произошло в 2018 году.
Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже Александра Дубоносова.
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