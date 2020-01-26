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ЦСКА — чемпион, эмоции Буре и Фазель на награждении. Лучшие фото с Кубка легенд

ЦСКА — чемпион, эмоции Буре и Фазель на награждении. Лучшие фото с Кубка легенд
Хоккей / Ночная Лига 0

26 января в Лужках завершился розыгрыш Кубка легенд по хоккею. Победу в турнире ветеранов одержал ЦСКА, победивший в финале «Спартак» со счётом 7:5. Для ЦСКА эта победа стала пятой в истории проведения турнира.

Инициатором и организатором Кубка легенд впервые выступила Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».

Кубок легенд проходил в шестой раз. Помимо «армейцев» турнир выигрывал только «Спартак», это произошло в 2018 году.

Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже Александра Дубоносова.

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