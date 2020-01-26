Марьямяки: в третьем периоде чуть-чуть устали, но «Йокериту» удалось выиграть
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Финский клуб одержал победу со счётом 3:2. Благодаря этой победе «Йокерит» досрочно гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ.
«У нас четвёртый матч на этой неделе. Сегодня у нас было три новых игрока, это было хорошо для нашей команды. 40 минут мы хорошо играли. Соперник был очень качественный. В третьем периоде мы чуть-чуть устали, но выиграть удалось. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые четыре матча на этой неделе поддерживали нас. Хорошая была неделя», — цитирует Марьямяки пресс-служба «Нефтехимика».
Йокерит одержал третью победу подряд в КХЛ. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.
«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
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