Ice girls отвлекали игроков, служебный пёс следил за порядком. Фото матча ЦСКА — «Сибирь»

26 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА — Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 19-й минуте счёт в матче открыл Антон Слепышев. Во втором периоде командам не удалось отличиться, а в третьей двадцатиминутке хозяева забросили ещё две шайбы. На 47-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество москвичей, а уже через две минуты Кирилл Капризов забросил третью шайбу и установил окончательный счёт.

ЦСКА с 80 очками лидирует в турнирной таблице дивизиона Тарасова. Второе место занимает «Локомотив», набравший 58 баллов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.