Ice girls отвлекали игроков, служебный пёс следил за порядком. Фото матча ЦСКА — «Сибирь»
26 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА — Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 3:0.
На 19-й минуте счёт в матче открыл Антон Слепышев. Во втором периоде командам не удалось отличиться, а в третьей двадцатиминутке хозяева забросили ещё две шайбы. На 47-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество москвичей, а уже через две минуты Кирилл Капризов забросил третью шайбу и установил окончательный счёт.
ЦСКА с 80 очками лидирует в турнирной таблице дивизиона Тарасова. Второе место занимает «Локомотив», набравший 58 баллов.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Читайте также
- 27 января 2020
-
10:30
-
09:52
-
09:46
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:49
-
08:38
-
08:15
-
04:10
-
01:34
-
01:00
-
00:46
- 26 января 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:15
-
22:58
-
22:38
-
22:28
-
21:50
-
20:59
-
20:46
-
20:43
-
20:24
-
20:21
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:46
-
19:34
-
19:28
Партнерский контент