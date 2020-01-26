«Рейнджерс» отдали в Швецию в аренду седьмого номера драфта Андерссона

«Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил о переходе форварда Лиаса Андерсона в шведский клуб «ХВ-71» на правах аренды.
Ранее утверждалось, что «Рейнджерс» решили наказать форварда, который требовал обмена. По данным журналиста Лэрри Брукса, швед официально запросил обмена и покинул расположение фарм-клуба «Рейнджерс».
21-летний Андерссон в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 17 матчах за основную команду «рейнджеров», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «–8» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Андерссон проводил на площадке около девяти с половиной минут за матч.
Андерссон был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2017 году. В прошлом сезоне швед набрал 6 (2+4) очков в 42 матчах.
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