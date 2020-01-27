Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: Коби всегда ко мне хорошо относился. Всё ещё не могу поверить

Овечкин: Коби всегда ко мне хорошо относился. Всё ещё не могу поверить
Хоккей / Прочие 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на информацию о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Ранее стало известно, что 41-летний Брайант погиб в результате катастрофы вертолёта.

«Это сложно, потому что я его знал. Он всегда относился ко мне хорошо, когда видел меня. Ты знаешь, это так тяжело. Он был легендой в баскетбольном мире, да и во всём мире. Всё ещё не могу в это поверить. Он всегда жал мне руку, он знал, кто я. Помню, когда я сидел на трибуне и ел хот-доги, он показывал на меня пальцем, а я отвечал: «святой». Тяжело», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

TMZ: 13-летняя дочь Брайанта погибла при крушении вместе с отцом
Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности
По последней информации вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Девочка тоже погибла.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020