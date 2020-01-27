Овечкин: Коби всегда ко мне хорошо относился. Всё ещё не могу поверить

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на информацию о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Ранее стало известно, что 41-летний Брайант погиб в результате катастрофы вертолёта.

«Это сложно, потому что я его знал. Он всегда относился ко мне хорошо, когда видел меня. Ты знаешь, это так тяжело. Он был легендой в баскетбольном мире, да и во всём мире. Всё ещё не могу в это поверить. Он всегда жал мне руку, он знал, кто я. Помню, когда я сидел на трибуне и ел хот-доги, он показывал на меня пальцем, а я отвечал: «святой». Тяжело», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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