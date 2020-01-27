Кэссиди: сейчас увольняют финалистов Кубка Стэнли. А кто проиграл финал-2019?

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о большом количестве тренерских отставок в НХЛ.
«Питер Лавиолетт, Питер Дебур, Жерар Галлан — всё это тренеры, возглавлявшие финалистов Кубка Стэнли последних лет. И я стал думать: а кто проиграл в финале в прошлом году? Наверное, этот парень будет следующим. Опыт показал, что никто из нас никогда не находится в безопасности.
Мы привыкли к тренерам, которые могут занимать свою должность 10 лет. Вспомним времена Эла Арбора. Ладно, он выигрывал, но и другие тренеры, у которых не было такого количества титулов, могли занимать свою должность шесть, семь, восемь лет. В наши времена даже лучшие могут ограничиться только двумя контрактами, то есть шестью годами», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.
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