НХЛ опубликовала официальное заявление в связи с гибелью Коби Брайанта
Национальная хоккейная лига опубликовала официальное заявление в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
«Национальная хоккейная лига выражает соболезнования семье легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джинны, а также семьям всех, кто трагически погиб сегодня», — указано в заявлении лиги.
Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Овечкин: Коби всегда ко мне хорошо относился. Всё ещё не могу поверить
Читайте также
- 27 января 2020
-
09:00
-
08:49
-
08:38
-
08:15
-
04:10
-
01:34
-
01:00
-
00:46
- 26 января 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:15
-
22:58
-
22:38
-
22:28
-
21:50
-
20:59
-
20:46
-
20:43
-
20:24
-
20:21
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:46
-
19:34
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
18:38
Партнерский контент