НХЛ опубликовала официальное заявление в связи с гибелью Коби Брайанта

Национальная хоккейная лига опубликовала официальное заявление в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.



«Национальная хоккейная лига выражает соболезнования семье легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джинны, а также семьям всех, кто трагически погиб сегодня», — указано в заявлении лиги.



Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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