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Тренер вратарей «Адмирала»: Олкинуоре сняли гипс, он тренируется в общей группе

Тренер вратарей «Адмирала»: Олкинуоре сняли гипс, он тренируется в общей группе
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей «Адмирала» Александр Залевский рассказал о состоянии голкипера Юхо Олкинуоры, получившего серьёзную травму в декабре.

«Олкинуора полетел с нами в турне, в Хельсинки перед матчем с „Йокеритом“ ему сделали контрольное исследование, и врач сборной Финляндии снял гипс. Таким образом, голкипер получил разрешение тренироваться в общей группе.

Прогноз на восстановление был таким — четыре-шесть недель. Надеялись на четыре недели, получилось ближе к шести, но главное, что гипс наконец-то сняли. Надо сказать, Юхо полностью эти полтора месяца не потерял — он старался работать и загружать те группы мышц, которые не связаны со сломанной рукой.

У нас интересное расписание — сначала принимаем лидера чемпионата ЦСКА, затем два стыковых матча с „Салаватом“ и дальневосточное дерби с „Амуром“. Находимся в кубковой гонке, каждое очко — на вес путёвки в плей-офф, все линии команды должны сыграть на максимуме. Исключительно профессиональная атмосфера в команде, её заряженность позволяют надеяться, что так и будет», — цитирует тренера Russia-Hockey.

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Без некоторых голкиперов тоже сложно представить их нынешние команды.
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