Брагин стал тренером главной сборной России. Он продолжит работу и в молодёжной команде

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды, информирует официальный сайт ФХР.



В ближайших международных матчах штаб сборной России будет работать в следующем составе:



глава штаба – Роман Ротенберг

главный тренер — Алексей Кудашов

старший тренер — Валерий Брагин

старший тренер — Алексей Жамнов

тренер — Александр Бойков

тренер вратарей — Рашит Давыдов

тренер по физподготовке — Александр Трошин.



При этом тренеры Брагин и Бойков остались во главе молодёжной сборной. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин также продолжат работу в штабе сборных команд России.



Напомним, на последнем МЧМ сборная России завоевала серебро.