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Брагин стал тренером главной сборной России. Он продолжит работу и в молодёжной команде

Брагин стал тренером главной сборной России. Он пр
Брагин стал тренером главной сборной России. Он продолжит работу и в молодёжной команде
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды, информирует официальный сайт ФХР.

В ближайших международных матчах штаб сборной России будет работать в следующем составе:

глава штаба – Роман Ротенберг
главный тренер — Алексей Кудашов
старший тренер — Валерий Брагин
старший тренер — Алексей Жамнов
тренер — Александр Бойков
тренер вратарей — Рашит Давыдов
тренер по физподготовке — Александр Трошин.

При этом тренеры Брагин и Бойков остались во главе молодёжной сборной. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин также продолжат работу в штабе сборных команд России.

Напомним, на последнем МЧМ сборная России завоевала серебро.

Замена уже есть, но Брагин должен остаться. Кто повезёт сборную России на МЧМ-2021?
Если контракт Брагина не будет продлён, то есть три основных кандидата на этот пост.
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