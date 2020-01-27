«Куньлунь» подписал новый контракт с главным тренером Фрейзером
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал новое соглашение с главным тренером Куртом Фрейзером, информирует официальный сайт команды из Пекина. Новый контракт с 62-летним специалистом подписан сроком на один сезон.
Сейчас «Куньлунь» ведёт борьбу за право принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, заработав 57 очков в 54 встречах.
Фрейзер провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге в качестве хоккеиста. В 1978 году он в составе юношеской сборной Канады выступал на молодёжном чемпионате мира, в 1987 году уже в составе сборной США принимал участие в Кубке Канады.
В качестве главного тренера работал с клубами АХЛ и НХЛ. В «Куньлунь» тренер перешёл в январе 2019 года.
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