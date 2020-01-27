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ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Сможет ли «Спартак» выиграть третий матч подряд и войти в топ-4 Запада?

Сможет ли «Спартак» выиграть третий матч подряд и войти в топ-4 Запада?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 27 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы матчей дня:

— «Автомобилист» — «Барыс»
— «Трактор» — «Ак Барс»
— «Северсталь» — «Витязь»
— «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»
— ХК «Сочи» — «Локомотив».

Пройти опрос можно на Quiz.

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