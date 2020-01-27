Сможет ли «Спартак» выиграть третий матч подряд и войти в топ-4 Запада?
Сегодня, 27 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей.
«Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы матчей дня:
— «Автомобилист» — «Барыс»
— «Трактор» — «Ак Барс»
— «Северсталь» — «Витязь»
— «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»
— ХК «Сочи» — «Локомотив».
Пройти опрос можно на Quiz.
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